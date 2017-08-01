Пятигорский медфарминститут подвел итоги целевого набора на специальность «Фармация»

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте (ПМФИ) – филиале Волгоградского государственного медицинского университета подведены итоги целевого набора на специальность высшего образования «Фармация». В соответствии с приказом о зачислении на первый курс в рамках данной целевой квоты принято 20 абитуриентов, из них 13 – жители Ставропольского края. Остальные заказы на «целевиков» поступили от министерств здравоохранения республик Адыгея, Ингушетия и Калмыкия.

Еще 10 бюджетных мест предоставлено в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (т.н. льготников).

Как отметили в приемной комиссии ПМФИ, для абитуриентов, поступающих на бюджетные места на общих основаниях, остается таким образом 220 мест. Такой огромный блок свидетельствует о важности и востребованности для отечественного здравоохранения и фармацевтической промышленности специалистов данного профиля, широких возможностях их трудоустройства.

Напомним, что по завершении 5 лет обучения выпускнику присваивается квалификация «провизор». Занятия проводятся только в очной форме.

Пресс-служба ПМФИ

gmpnews