16 регионов готовы конкурировать за поставку медикаментов в Москву

16 регионов России, имеющие на территории фармацевтические производства, выразили желание более активно конкурировать за право работы на рынке закупок столицы. Об этом свидетельствуют итоги переговоров с отечественными производителями лекарственных препаратов, заявил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Столичные власти заинтересованы в российских производителях лекарственных препаратов и медицинских изделий. В результате переговорного процесса сформирована фокус-группа более чем из 30 субъектов РФ. Производители из 16 регионов уже выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с Москвой, участвуя в обсуждении запланированных конкурсных процедур и условий, а также экспертной оценке технических заданий, которые должны обеспечить максимальную доступность и прозрачность закупок для системы здравоохранения мегаполиса», — сказал Геннадий Дёгтев.

«Для отечественных компаний-производителей московский рынок закупок открыт. Интерес в сотрудничестве – обоюдный. Объем заказов Москвы позволит российским производителям интенсивнее развивать своё производство. В свою очередь, заказчик получит возможность выбора», — сказал Г. Дёгтев.Благодаря расширению круга поставщиков лекарственных препаратов городские заказчики получат возможность широкого выбора продукции – как по стоимостным, так и качественным параметрам, подчеркнул Г. Дёгтев.

Привлечение прямых производителей к городским закупкам идет в логике процесса формирования благоприятных условий для предпринимательства и развития городской цифровой экономики в Москве, заметил Геннадий Дёгтев.

Одним из таких инструментов выступает Портал Поставщиков Москвы.

«Сегодня у производителей, зарегистрированных на Портале Поставщиков, есть возможность получать адресные оповещения как о запланированных, так опубликованных процедурах по их профилю через сервис «Мосробот». Мобильное приложение и сервис «Онлайн помощник», который будет запущен в ближайшее время, позволит поставщикам в онлайн режиме оперативно получать ответы на запросы. Возможность эффективного автоматизированного взаимодействия с поставщиками реализуется в Москве в рамках развития цифровой экономики мегаполиса», — рассказал Геннадий Дёгтев.

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