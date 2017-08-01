Земельный участок площадью около 130 га предоставлен в аренду АО «Фармасинтез»

В Усолье-Сибирском местные власти предоставили в аренду АО «Фармасинтез» земельный участок площадью около 130 га. Земельный участок находится в промышленной зоне города и подходит по целевому назначению для строительства объектов фармацевтической промышленности. Договор аренды будет действовать в течение 9 лет.

Напомним, в июне прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума предприятие «Фармасинтез» заявило о планах по строительству на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» одного из крупнейших фармацевтических заводов в России.

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