Прогнозируется рост мирового рынка препаратов для лечения гемофилии А и В

Согласно прогнозам исследовательской компании «GlobalData», объем мирового рынка лекарственных средств для лечения гемофилии А и В к 2026 г. достигнет почти 8 млрд дол. США. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода появятся новые перспективные игроки с потенциалом занять ключевые позиции на рынке.

Исторически сложилось, что уровень лояльности потребителя к определенному брэнду на данном рынке очень высок. По­этому компании-производители вкладывают огромные усилия в промоцию и инвестируют в различные программы, направленные на формирование и поддержание долгосрочных отношений с пациентами и их семьями.

Тем не менее в последние годы конкуренция на рынке усиливается в связи с выведением новых препаратов, предлагающих терапевтические преимущества по сравнению с уже существующими методами лечения и, вероятно, в прогнозируемый период данная тенденция продолжит набирать обороты. Ожидается лонч новых перспективных препаратов, в частности эмицизумаба (компании «Roche») и фитусирана («Alnylam»). Аналитики компании «GlobalData» прогнозируют, что к 2026 г. компания «Roche» обойдет «Shire» и станет лидером на рынке препаратов для лечения гемофилии.

По материалам www.globaldata.com

apteka.ua