Июнь стал худшим месяцем для российской фармпромышленности

По итогам 1 полугодия 2017 г. российские фармпроизводители отгрузили со своих складов лекарственных препаратов на сумму 159,8 млрд руб. (в ценах отгрузки, с учетом НДС). Динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 5,5%. В текущем году активность отечественных компаний вот уже третий месяц подряд находится в «красной зоне», сообщает RNC Pharma.

При этом в апреле и мае 2017 г. выручка компаний сокращалась на 1% и 3% соответственно, при этом натуральные объемы отгрузок показывали двузначную динамику, то итоги за июнь пессимистичны вдвойне. В этот период фиксируется падение отгрузок на 18% к аналогичному периоду 2016 г., также минусовую динамику продемонстрировали натуральные объемы поставок (-8%).

Объемы ввозимых импортных лекарственных препаратов за первое полугодие также демонстрировали низкие показатели. За рассматриваемый период в Россию было импортировано готовых ЛП и in-bulk на общую сумму 281,3 млрд руб. (в ценах с учетом стоимости таможенной очистки). Рублевая динамика поставок к аналогичному периоду прошлого года составила всего 1 %, при этом импорт готовых форм показал рост на уровне 8%, а вот ввоз нерасфасованных ЛП сократился сразу на 25%. Натуральный объем поставок импортных ЛП (суммарно по ГЛП и in-bulk) в РФ при расчете в минимальных единицах дозирования (МЕД) за год сократился на 4%.

remedium