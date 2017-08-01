Квартальные продажи AbbVie выросли на 8%

Продажи AbbVie во втором квартале 2017 г. составили 6,9 млрд долл. США, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. это больше на 8%. Об этом компания объявила в официальном отчете.

Глобальные продажи Humira увеличились на 13,7% по сравнению с отчетным периодом прошлого года и составили 4,71 млрд долл. Выручка от реализации Imbruvica во втором квартале выросла на 42,6% до 626 млн долл.

Чистая прибыль в апреле — июне составила 1,9 млрд долл. по сравнению с 1,6 млрд долл. том же квартале 2016 года. Скорректированная прибыль на одну акцию составила 1,42 долл., что больше по сравнению с отчетным периодом 2016 г. на 12,7%.

AbbVie подтвердила свой прогноз финансовых показателей на 2017 г., он составляет от 5,44 долл. на акцию до 5,54 долл., что, по словам фармпроизводителя, больше на 13,9% по сравнению с 2016 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»