Чистая прибыль «Протека» в первом полугодии 2017 г. снизилась почти на 15% Квартальные продажи AbbVie выросли на 8% » Прибыль Merck & Co во втором квартале 2017 г. выросла более чем на 50% Чистая прибыль Merck & Co (за пределами США и Канады – MSD) во втором квартале составила 1,9 млрд долл. США, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. это больше на 58,33%, тогда прибыль компании составила 1,2 млрд долл. Об этом говорится в официальном отчете

Merck & Co. Продажи производителя во втором квартале выросли на 1% и составили 9,9 млрд долл., а выручка от отпускаемых по рецепту лекарств также увеличилась на 1% до 8,8 млрд долл. Во многом этому способствовал рост продаж Keytruda, которые выросли на 180% до 881 млн долл., аналитики ожидали 787,5 млн долл. Merck подтвердила прогноз прибыли на акцию по итогам 2017 г. в размере от 3,76 долл. до 3,88 долл. США. В Merck также рассказали, что компания по-прежнему устраняет последствия сетевой кибератаки, которая была совершена на компанию в июне. Это привело к нарушению ее операций во всем мире, включая производство, исследования и продажи. Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»