Чистая прибыль «Протека» в первом полугодии 2017 г. снизилась почти на 15%

Чистая прибыль ПАО «Протек», по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за первые шесть месяцев 2017 г. составила 3,5 млрд руб., это меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 14,63%, тогда прибыль была 4,1 млрд руб. Об этом говорится в официальном отчете компании.

Выручка ПАО «Протек» в январе-июне 2017 г. составила 331,86 млн руб., по сравнению с первым полугодием 2016 г. она выросла в два раза. Доходы от участия в других обществах составили 3,1 млрд руб., что на 38,24% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прибыль до налогообложения снизилась на 7,5% и составила 3,57 млрд руб.

При публикации отчетов по РСБУ инвесторов прежде всего интересует размер чистой прибыли, так как от него зависит размер будущих дивидендов.

В текущем году акционеры ПАО «Протек» на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года. Однако по итогам девяти месяцев 2016 г. компания выплачивала вознаграждение акционерам в размере 7,5 руб. на акцию, всего — 3,95 млрд руб.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»