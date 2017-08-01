Утвержден профстандарт специалиста по промышленной фармации в области исследований лекарственных средств

27 июля Минюст зарегистрировал приказ Минтруда России № 432н от 22.05.2017 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по промышленной фармации в области исследований лекарственных средств»» .

Профстандарт описывает трудовые функции и действия, характерные для организаций, осуществляющих промышленное производство лекарственных средств по полному циклу, но также применим и к организациям, осуществляющим отдельные производственные операции или оказывающие услуги по разработке лекарственных средств и технологий их получения, валидации технологических процессов, инженерных и компьютеризованных систем, организации проведения доклинических и клинических исследований лекарственных средств.

Обобщенные трудовые функции: проведение работ по исследованиям лекарственных средств; проведение работ по государственной регистрации и пострегистрационному мониторингу лекарственных препаратов; руководство работ по исследованиям лекарственных средств, а также по государственной регистрации и пострегистрационному мониторингу лекарственных препаратов.

Для разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа, в которую вошли ведущие специалисты фармацевтической отрасли из следующих ассоциаций:

— Союз «Национальная фармацевтическая палата»;

— Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП);

— Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО);

— Ассоциация производителей фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения (АПФ);

— Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM).

Координацию деятельности рабочей группы осуществляли ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Минздрав России.

«Фармацевтический вестник»