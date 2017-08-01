Сергей Мастягин назначен на должность National Sales Manager в компании Sanofi в России

Как стало известно «ФВ», Сергей Мастягин назначен на должность National Sales Manager в компании Sanofi в России. Он перешел на эту должность из компании «Astra Zeneca Россия», где отвечал за развитие инновационных каналов продвижения ЛС.

В пресс-службе Sanofi «ФВ»подтвердили назначение Сергея Мастягина на позицию National Sales Manager с апреля 2017 г.

Сергей Мастягин окончил лечебный факультет Ставропольской государственной медицинской академии, кандидат медицинских наук. Получил дополнительное образование в Международной Высшей школе менеджмента.

Работу на фармацевтическом рынке Сергей Мастягин начал с должности медицинского представителя. В 2005 году пришел в компанию «AstraZeneca Россия», где вырос с позиции медпредставителя до регионального менеджера, территориального менеджера и менеджера проектов по развитию этичного ведения бизнеса. С 2012 года Сергей занимал в этой компании должность менеджера по развитию инновационных каналов продвижения. В апреле 2017 г. перешел в компанию Sanofi.

Наталья Маскина

«Фармперсонал»