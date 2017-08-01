Фармкомпаниям могут компенсировать часть расходов, связанных с лизингом оборудования для маркировки лекарств

В Минпромторге состоялось отраслевое совещание по вопросам маркировки лекарственных средств контрольными знаками, которое провел заместитель главы Минпромторга России Сергей Цыб.

«Задача, поставленная Президентом Российской Федерации и Правительством РФ, — в течение 2018 года ввести маркировку на все лекарственные препараты в России. Это относится ко всем производителям на территории страны, — подчеркнул Сергей Цыб. — Осталось полтора года, призываю всех производителей отнестись к этому вопросу предельно ответственно и серьезно».

Законодательные нормы этого процесса погружены в законопроект, предполагающий изменения в федеральном законе «Об обращении лекарственных средств». Они планируются к принятию осенью текущего года.

Нововведение предполагает не только маркировку идентификационными знаками лекарственных средств, но и создание информационной системы, где будет отражаться их передвижение от производителя до конечного потребителя. Первый этап проекта реализуется на экспериментальной и добровольной основе.

«Пионерами» добровольного эксперимента являются 4 российских производителя: ЗАО «БИОКАД», ООО «Хемофарм», АО «ОРТАТ», ООО «Сердикс»; 2 иностранных производителя: Pfizer и Dr. Reddy’s laboratories; 3 дистрибьютора: АО НПК «Катрен», АО «Р-Фарм» и ЦВ «Протек»; 2 аптечные сети: ООО «НЕО-ФАРМ» и ГБУЗ «ЦЛО ДЗМ»;1 медицинская организация: ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ».

Первыми результатами экспериментального этапа стали регистрация в информационной системе 16 организаций, 12 лекарственных препаратов. В настоящее время промаркировано более 267 тыс. упаковок лекарственных препаратов.

Чтобы система заработала полностью, необходима трудная и долгая работа, на которую надо настроиться, уверены в ведомствах.

Начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров ФНС России Ольга Чепурина обратила внимание производителей на важность заблаговременного приобретения оборудования, подготовки для него площадей. Другой аспект, требующий серьезного подхода, – описание компаниями субъектов и объектов маркировки, работа по приведению к единому знаменателю информации в других государственных реестрах. Ольга Чепурина также отметила, что по результатам эксперимента усиливается система защиты информации.

Подводя итог совещания, Сергей Цыб указал на необходимость участия производителей во всех обучающих мероприятиях, которые проводят ведомства-участники проекта, а также использование с этой целью площадки профильных ассоциаций. В то же время компании, которые уже включены в процесс внедрения маркировки, готовы консультировать своих коллег-производителей.

По его словам, в настоящее время в Минпромторге России рассматривается возможность использования существующих механизмов поддержки производителей для компенсации части расходов компаний, связанных с лизингом необходимого оборудования, его наладкой и монтажом. Как отметил Сергей Цыб, ведомство готово рассмотреть дополнительные предложения, которые помогут производителям более оперативно и эффективно провести предстоящую работу.

Фото: minpromtorg.gov.ru

«Фармацевтический вестник»