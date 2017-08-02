Для белорусских фармпроизводителей на внешних рынках будут созданы торговые дома

Беларусь будет создавать единые торговые дома для продажи лекарств за рубежом, сообщил журналистам заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин.

«Мы полагаем, что на внешних рынках будут созданы торговые дома, в которых консолидируем всю белорусскую фармацевтическую промышленность», — сказал Виктор Шеин. Сейчас производители, конкурируя на внешних рынках, теряют доход и для себя, и для страны в целом. Несмотря на то, что многие из них производят перекрестную номенклатуру товаров, будет найдена эффективная форма участия в таких торговых домах абсолютно каждого субъекта. «С созданием торговых домов и корпоративного управления мы будем принимать решение, куда идти, с каким портфелем, чтобы экономически целесообразно было и производить, и реализовывать», — отметил замдиректора департамента.

В Беларуси в соответствии с указом №258 создается холдинг по производству фармацевтической продукции. Он объединит не только государственных производителей, но и субъекты частной формы собственности, иных министерств и ведомств на функциональной основе, представителей из числа оптово-розничной торговли. По словам Виктора Шеина, среди производителей и предприятий оптово-розничной торговли, в том числе частной формы собственности, уже есть желающие войти в холдинг. Более того, в такой консолидации заинтересованы и те предприятия, которые профессионально занимаются продвижением лекарственных средств на внутреннем и внешнем рынках. «Это очень актуально, поскольку процесс взаимодействия производителя и того, кто занимается реализацией лекарственных средств, является экономически выгодным для каждого субъекта хозяйственной деятельности», — сказал он.

Виктор Шеин напомнил, что на Департамент фармацевтической промышленности в свое время были возложены государственно-властные полномочия, в его структуру входило только шесть государственных предприятий. Сегодня в стране действует более 35 отечественных фармпредприятий, поэтому возникла необходимость их консолидации. Более того, нынешние реалии требуют иного подхода к управлению фармацевтической промышленностью.

Создание холдинга позволит в первую очередь перейти от административного управления к непосредственно экономически эффективным механизмам в интересах абсолютно всех участников. Тем самым удастся создать равные экономические условия функционирования абсолютно всех субъектов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Мы полагаем, что именно с созданием холдинга возможен такой механизм консолидации, — сказал Виктор Шеин. — Мы уверены, что создание холдинга на указанных условиях позволит резко увеличить как объем производства, так номенклатуру производимых лекарств, расширить географию поставок на экспорт».

Департамент фармпромышленности, будучи структурным подразделением Министерства здравоохранения, выполнил все возложенные на него функции и задачи. Так, по итогам 2015 года доля отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в денежном выражении составила 50%. В 2016 году эта планка была удержана. По итогам шести месяцев текущего года, доля белорусских лекарств на внутреннем рынке достигла 55%. Департамент также выполнил и иные показатели социально-экономического развития: входящие в его структуру шесть предприятий-производителей обеспечили высокое присутствие белорусских лекарств на внутреннем рынке и далеко за его пределами. Департамент фармпромышленности будет функционировать до 1 сентября текущего года.

gmpnews