AstraZeneca будет судиться с «Нативой» из-за гефитиниба

Британская фармкомпания AstraZeneca UK Ltd, держатель российского патента на противоопухолевый препарат Иресса (гефитиниб), подала иск в Московский арбитражный суд против Минздрава и российской «Нативы», пытаясь опротестовать регистрацию дженерика Гефитиниб-натив.

Как говорится в ответе представителя AstraZeneca на запрос Vademecum, компания является «правообладателем изобретений по патенту Российской Федерации в отношении производных хиназолина, включая гефитиниб».

В период действия указанного патента «Натива» и Минздрав «совершили ряд действий» по государственной регистрации фармсубстанции гефитиниб, лекарственного препарата Гефитиниб-натив и цены на него, сказал представитель AstraZeneca. «Указанные действия, по нашему мнению, могут свидетельствовать о намерении начать введение препарата Гефитиниб-натив в гражданский оборот на территории России от лица ООО «Натива» до окончания срока действия патента, что создает угрозу нарушения патентных прав AstraZeneca UK», – добавил он.

В Минздраве и «Нативе» не предоставили Vademecum оперативного комментария.

По данным Zakupki360, в 2016 году госзаказчики потратили на закупку гефитиниба почти 1 млрд рублей.

Как указано в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), цена на препарат Гефитиниб-натив была зарегистрирована в июне 2017 года в размере 65,6 тысячи рублей (без НДС) за 30 таблеток с дозировкой 250 мг.

AstraZeneca не единственная компания, которая судится с «Нативой», защищая свои исключительные права на изобретение. В феврале 2017 года американская Bristol-Myers попросила суд запретить «Нативе» регистрировать и выводить на рынок аналог препарата Спрайсел (дазатиниб). В мае в иске было отказано, но уже в марте «Натива» зарегистрировала свой препарат Дазатиниб-натив. Истец подал апелляцию, но затем отозвал иск.

В марте судебный иск к «Нативе» подала американская Celgene. Компания попросила суд запретить производство и продажу препарата Леналидомид-Натив. «Натива» и ее совладелец Олег Михайлов подали к Celgene встречный иск, в котором попросили разрешить «Нативе» принудительно лицензировать леналидомид.

Еще один аналогичный иск в июле подала Boehringer Ingelheim. В самой компании от комментария отказались, однако в иске говорится о защите исключительных прав на изобретение. Вероятно, речь идет об одном из следующих аналогов препаратов Boehringer Ingelheim: Фенотерол-натив (был зарегистрирован в 2015 году; МНН: фенотерол), Ипратерол-аэронатив (2015; МНН: ипратропия бромид+фенотерол), Тиотропиум-натив (2016; МНН: тиотропия бромид).

«Натива» – российская фармкомпания полного цикла, основанная в 2010 году. Принадлежит Олегу Михайлову, Ирине Никифоровой и Михаилу Могутову. Специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Производственные мощности компании расположены в Московской области. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2016 году составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток – 144,4 млн рублей.

AstraZeneca – международная биофармацевтическая компания. Специализируется на препаратах для лечения рака, а также сердечно-сосудистых, неврологических, психических заболеваний. Компания имеет представительства более чем в ста странах мира, включая Россию. Выручка AstraZeneca в 2016 году составила $23 млрд.

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