Сергей Ванин возглавил ассоциацию IMEDA

В ассоциации международных производителей медизделий IMEDA сменился исполнительный директор. На смену Сергею Колосову пришел Сергей Ванин, вступивший в должность в конце июля 2017 года.

Ванин с 2007 года работает в коммерческих компаниях и отраслевых союзах в секторе FMCG (товары широкого потребления).

С 2010 по 2013 год он возглавлял Ассоциацию производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) в России. В 2013 году Ванин перешел в российское представительно Danone на должность директора по связям с государственными органами. Последние два года перед переходом в IMEDA Ванин был директором по связям с государственными органами АО «Тинькофф Банк».

С 2014 года ассоциацию IMEDA возглавлял Сергей Колосов, бывший исполнительный директор Ассоциации производителей шин.

В конце 2015 года IMEDA подготовила обращение в правительство, Росалкогольрегулирование (РАР) и Минпромторг с просьбой вывести компании, производящие и поставляющие спиртосодержащие медизделия, из-под федерального закона, регулирующего оборот этилового спирта. Просьба была услышана, и с 1 января 2017 года торговать медизделиями с содержанием этанола стало возможно без лицензии РАР. Однако после массового отравления жидкостью «Боярышник» в Иркутске в Госдуму был внесен законопроект, не только возвращающий прежние ограничения, но и вводящий новые.

Источник: IMEDA

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