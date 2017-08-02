ФАС подозревает «Компанию Фармстор» в картельном сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Компанию Фармстор» в картельном сговоре при закупках дорогостоящих лекарств по госпрограмме «Семь нозологий». В 2016 году дистрибьютор заключил с Минздравом контракт по этой программе на 2,9 млрд рублей.

ФАС пришла с проверкой в офис «Компании Фармстор» – одного из крупнейших дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа. Компанию подозревают в участии в картельном сговоре при закупках препаратов по программе «Семь нозологий».

Как сообщает ведомство, представители «Фармстора» препятствуют проверке: они отказались впустить в здание и сотрудников антимонопольной службы, и вызванных на место сотрудников полиции. Сейчас составляется протокол о воспрепятствовании, говорится в сообщении ФАС.

«Фармстор» нельзя назвать крупным поставщиком программы «Семь нозологий». Свой единственный тендер, по данным Zakupki360, компания выиграла у Минздрава в апреле 2016 года, поставив ведомству интерферон бета-1а на сумму 2,9 млрд рублей. Снижение стоимости контракта к начальной максимальной цене составило 0,5%. В конкурсе был еще один участник, но его название в протоколах на сайте госзакупок не разглашается. По этому контракту «Фармстор» поставлял в равной пропорции препараты Ребиф производства «Мерк» (упаковывается на «Фармстандарте») и Генфаксон от «Лаборатории Тютор».

В 2014 и 2015 годах «Фармстор» участвовал в торгах на поставку Интерферона бета-1а и иматиниба на общую сумму около 300 млн рублей, но не выиграл их. В 2017 году контракты на поставку интерферона бета-1а Минздрав подписал с «Биотэком» и «Ирвин 2».

Связаться с представителями «Компании Фармстор» не удалось.

Как писал Vademecum, ФАС сейчас проводит проверку в отношении многих фармкомпаний. На прошлой неделе ФАС проверяла «Биокад» и «Фармстандарт», которые, по мнению ведомства, тоже участвовали в картелях при закупках «Семи нозологий».

«Фармстандарт» – один из крупнейших поставщиков программы. В 2016 году компания заключила с Минздравом договоры почти на 14 млрд рублей, а в 2017 сумма контрактов превысила 6 млрд рублей (закупочная сессия еще не завершена).

«Биокад» в 2016-2017 годах поставил министерству ритуксимаб на 4,4 млрд рублей.

Дистрибьютор лекарственных средств «Компания Фармстор» связана с Валерием Наумочкиным и Сергеем Акимкиным. В 2016 году сумма госконтрактов ООО «Компания Фармстор» и аффилированных с нею юрлиц превысила 15,5 млрд рублей. В ТОП100 дистрибьюторов рынка лекарственного госзаказа «Фармстор» занял 7-е место.

vademec