«Интермедсервис» признан банкротом

Московский арбитражный суд признал АО «Компания «Интермедсервис» несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев. В 2015–2017 годах сумма исковых претензий контрагентов к компании превысила 1,4 млрд рублей, следует из данных информационной системы СПАРК.

Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был назначен Юрий Полийчук, говорится в решении суда.

Иск о банкротстве к АО «Компания «Интермедсервис» был подан ООО «Авета» в июле 2016 года. В декабре Арбитражный суд Москвы признал иск обоснованным и ввел в отношении должника процедуру наблюдения.

Решение суда стало закономерным шагом в процедуре банкротства, говорил в прошлом году совладелец группы «Интермедсервис» Владимир Голубев. По его словам, в 2011-2012 годах компания набрала очень большой кредитный портфель, и прибыль от контрактов не смогла покрыть затраты на выплату процентов по кредитам.

Группа компаний «Интермедсервис» была основана в 1990 году. Ее владельцами являются Андрей Скворцов и Владимир Голубев. «Интермедсервис» занимается поставками медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для медорганизаций. В рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов лекарственного госзаказа по итогам 2015 года» «Интермедсервис» занял 21-ю позицию с совокупной стоимостью заключенных контрактов 2,5 млрд рублей. В 2016 году компания в рейтинг не вошла. Выручка АО «Компания «Интермедсервис» в 2016 году, по данным СПАРК, составила 549,5 млн рублей, чистый убыток – 1,7 млрд рублей.

Компания «Авета» – дистрибьютор препаратов для лечения эндокринологических, кардиологических, фтизиатрических и онкологических заболеваний. По данным СПАРК, выручка ООО «Авета» в 2016 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 178 тысяч рублей.

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