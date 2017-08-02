Курганский «Синтез» увеличил чистую прибыль более чем в два раза

Чистая прибыль курганского «Синтеза» достигла в первом полугодии 2017 года 672,3 млн рублей, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие результаты в компании объясняют снижением издержек, повышением эффективности продаж, расширением сотрудничества с ключевыми партнерами и развитием экспорта.

В частности, «Синтез» начал осваивать новые рынки сбыта, например, приступил к поставкам в Афганистан. В целом компания поставляет продукцию более чем в 15 стран, говорится в официальном сообщении «Синтеза».

Выручка компании за первое полугодие 2017 года увеличилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,4 млрд рублей. Объем розничных продаж компании в первом полугодии 2017 года вырос на 14%.

По итогам 2016 года чистая прибыль «Синтеза» увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2015 годом – до 703,7 млн рублей, а выручка на 15,8% – до 6,7 млрд рублей.

ОАО «Синтез» – один из крупнейших отечественных фармпроизводителей, выпускающих активные фармацевтические субстанции, готовые лекарственные формы, медицинские изделия из полимерных материалов. Контролирующим акционером (52%) предприятия является Marathon Group, учрежденная Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. 41,98% «Синтеза» принадлежит госкомпании «Нацимбио».

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