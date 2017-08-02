В Москве возбудили уголовное дело за фальсификацию медизделий

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ завершили расследование и направили в суд уголовное дело по ч.1 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных медицинских изделий) в отношении 31-летнего москвича.

По версии следствия, мужчина поместил объявление о продаже медизделий на одном из сайтов в феврале 2017 года, указав при этом свой номер телефона. Сотрудники следствия воспользовались возможностью и организовали встречу со злоумышленником. 21 февраля на парковке Курского вокзала мужчина сбыл участвующему в оперативно-розыскном мероприятии оперативнику 18 тысяч изделий на сумму 270 тысяч рублей.

В Следственном комитете уверены в достаточности собранных доказательств.

В июле 2017 года Московский районный суд города Казани признал руководителя ООО «Десапп» Артема Кондакова виновным в незаконном производстве медизделий в особо крупном размере и приговорил его к пяти годам условно с испытательным сроком три года.

Источник: Московское межрегиональное СУ на транспорте

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