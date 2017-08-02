Беларусь планирует подать заявку на вступление в Схему сотрудничества фармацевтических инспекций

Беларусь в конце 2018 — начале 2019 года планирует подать заявку на вступление в Схему сотрудничества фармацевтических инспекций (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) (PIC/S), сообщила журналистам заместитель начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения — начальник отдела фармацевтической инспекции Министерства здравоохранения Елена Александрова, передает корреспондент БЕЛТА.

Присоединение к этой авторитетной международной организации подтвердит, что компетенция и знания национальных инспекторов находятся на мировом уровне, соответственно, допуск белорусских лекарств на рынок других стран станет проще. Отечественные результаты инспектирования, национальные сертификаты будут признаваться всеми членами организации, уменьшится количество встречных проверок.

Белорусская фарминспекция в 2012 году подавала заявку на предварительную оценку готовности быть полноценным членом этой организации. «В течение трех лет мы прошли эту оценку, нас оценивали зарубежные эксперты, специалисты, которые участвуют в этой Схеме, в уполномоченных органах ЕС», — сказала замначальника управления. По итогу были высказаны предложения, сформирован план корректирующих действий, над чем сейчас ведется работа.

PIC/S — авторитетная неправительственная организация, в которую входят 49 стран мира. Сотрудничество с PIC/S — наиболее эффективный способ получить актуальные нормативные документы, рекомендации ЕС, регулирующие современное производство лекарственных средств и их контроль качества.

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