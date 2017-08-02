Президент РФ подписал закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на обеспечение защиты здоровья граждан, а также на пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Федеральным законом разграничиваются полномочия федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Кроме того, регулируются отношения, связанные с осуществлением соответствующих видов деятельности, в том числе устанавливаются требования к перевозкам этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции, осуществляемым железнодорожным транспортом, определяются основания для отказа в выдаче федеральных специальных марок, уточняются особые требования к розничной продаже алкогольной продукции, а также условия приостановления и аннулирования лицензий.

Федеральным законом определяются меры по контролю за оборотом фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), в том числе при производстве спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В частности, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие закупку и использование фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), а также производство, изготовление и (или) оборот (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов, обязаны осуществлять их учёт и декларирование.

При этом устанавливается государственный надзор за использованием подлежащего государственной регистрации основного технологического оборудования для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола).

gmpnews