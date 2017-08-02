Челябинск приглашает индийские фармацевтические компании к партнёрству

Челябинская область ищет среди индийских фармацевтических компаний партнера, чтобы создать с ним совместное производство медицинских препаратов. Хотя некоторые индийские производители с интересом рассматривают возможность создания производственных мощностей в России, поскольку это привело бы к расширению доступа на российский рынок, самый большой в Центральной и Восточной Европе, вряд ли они будут действовать быстро, поскольку пока в условиях сделки остается много неясного.

Эта тема обсуждалась на встрече между высокопоставленным чиновником министерства торговли и представителями фармацевтической индустрии, которую организовал Совет содействия экспорту фармацевтической продукции Индии (Pharmexcil).

Индийские производители стремились побольше узнать о налоговых льготах, которые готов предложить российский регион, а также о наличии объектов инфраструктуры для совместных предприятий. Кроме того, их интересовала информация о размере инвестиций, конкретном ассортименте продукции, в которой нуждается регион, а также вопрос о том, намерены ли власти Челябинска инвестировать в совместное предприятие, и предусматривается ли возможность обратного выкупа.

Генеральный директор Pharmexcil Рави Удай Бхаскар рассказал, что встреча состоялась по приглашению губернатора Челябинского Бориса Дубровского, который выразил свою заинтересованность в создании совместного предприятия в ходе недавно завершившегося межминистерского заседания.

Это предложение от Челябинской области, региона, охватывающего континентальную границу между Азией и Европой, приобретает особое значение в контексте усиливающейся в России тенденции предпочтения товаров отечественного производства. Индийский экспорт фармацевтической продукции в последние годы демонстрирует отрицательную динамику вследствие ужесточившихся нормативных требований, а также политики правительства, стимулирующей удовлетворение потребностей за счет отечественного производства.

Таким образом, «сейчас самое подходящее время для индийских фармацевтических компаний рассмотреть возможности инвестиций в Россию», – сказал председатель Pharmexcil Мадан Мохан Редди.

Российское правительство действует в рамках программного документа на период до 2020 года, в котором основное внимание уделяется укреплению самообеспеченности лекарственными препаратами, сказал Рави Удай Бхаскар, и добавил, что во встрече приняли участие около 25 компаний, включая таких крупных производителей как Dr. Reddy’s, MSN Labs, Aurobindo Pharma, Hetero Drugs, Aarti Drugs и Zee Laboratories.

Представитель министерства торговли также сообщил, что в настоящее время продолжаются переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Россией.

mixednews