Квартальный объем продаж Pfizer сократился на 2%

Во II квартале 2017 г. объем продаж американской фармацевтической компании Pfizer по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. сократился на 2% и составил 12,9 млрд долл., сообщает FirstWord Pharma. Квартальный объем продаж подразделения Pfizer Essential Health сократился на 14% – до 5,2 млрд долл.

В компании сокращение продаж относят за счет более низких показателей по препарату Pristiq, потерявшему патентную защиту в США в марте текущего года, и препаратам Vfend и Lyrica в Европе.

Между тем, объем продаж подразделения Pfizer Innovative Health увеличился на 8% – до 7,6 млрд долл. на фоне роста продаж препаратов Ibrance и Eliquis, а также выручки от продаж в США препарата Xtandi, пополнившего продуктовый портфель Pfizer в результате успешной сделки по приобретению компании Medivation в сентябре прошлого года.

Исполнительный директор Pfizer Иэн Рид выразил удовлетворение результатами II квартала, отметив, что, несмотря на значительный спад продаж подразделения Pfizer Essential Health, компания добилась солидных показателей роста на рынках развивающихся стран и в области биосимиляров.

За три месяца с апреля по июнь 2017 г. чистая прибыль составила 3,1 млрд долл. против 2 млрд долл. годом ранее.

По прогнозу Pfizer, в 2017 г. прибыль на акцию составит 2,54–2,60 долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»