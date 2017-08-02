Bayer отчиталась за первое полугодие 2017 г.

Показатели концерна Bayer во II квартале 2017 года соответствуют результатам этого же периода в прошлом году, несмотря на замедление показателей в дивизионе Crop Science, говорится в пресс-релизе. «В Crop Science мы наблюдаем существенное снижение показателей продаж и прибыли из-за повышенного уровня запасов в Бразилии, на втором по объему рынке сельскохозяйственной продукции, — сообщил исполнительный директор Вернер Бауманн, представляя промежуточный отчет по второму кварталу. — Однако нам удалось достичь значительного увеличения прибыли и маржи в направлениях Pharmaceuticals и Animal Health», — отметил он. В Consumer Health наблюдается снижение показателей, что связано в большей степени со сложной конъюнктурой на рынке в США. Общий уровень продаж и прибыли в медико-биологических направлениях также сократился. В то же время Covestro снова продемонстрировал значительный рост продаж и прибыли. С учетом показателей Crop Science и Consumer Health концерн Bayer скорректировал свой прогноз на год.

Во II квартале 2017 года продажи Bayer выросли на 3% и достигли 12,2 млрд евро (II квартал 2016 года — 11, 8 млрд евро). Рост продаж с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов составил 1,9%. Продажи в медико-биологических направлениях составили 8,7 млрд евро (II квартал 2016 года — 8,8 млрд евро), т. е. по сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 2,8% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов). Показатель EBITDA до учета особых статей составил 3,1 млрд евро (во II квартале 2016 года — 3,1 млрд евро), что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года (показатель вырос на 0,1%). EBIT, составив 2, 1 млрд евро (во II квартале 2016 года — 2, 1млрд евро), также остался на уровне предыдущего года (вырос на 0,6%), а сумма особых расходов составила 205 млн евро (во II квартале 2016 года — 104 млн евро). Эти показатели отражают корректировку стоимости в дивизионе Pharmaceuticals, расходы в связи с приобретением Monsanto и затраты, связанные с реализацией программ повышения эффективности. Показатель EBIT до учета особых статей вырос на 5,1% и достиг 2, 4 млрд евро (во II квартале 2016 года — 2, 2 млрд евро).

Чистая прибыль снизилась на 11,3% до 1,2 млрд евро (во II квартале 2016 года — 1,4 млрд евро), а основной доход на акцию — на 16,2% до 1,40 евро (во II квартале 2016 года — 1,67 евро). Прибыль от непрерывной операционной деятельности в пересчете на одну акцию сократилась на 12,6% до 1,81 евро (во II квартале 2016 года — 2,07 евро). К факторам существенного воздействия относятся сокращение доли участия Bayer в Covestro и увеличение количества акций после выпуска обязательных конвертируемых облигаций в ноябре 2016 года.

Во II квартале продажи рецептурных препаратов увеличились на 4,4% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и достигли 4,3 млрд евро (во II квартале 2016 года — 4,1млрд евро). «Благодаря высоким показателям по ключевым продуктам Pharmaceuticals вновь продемонстрировал рост прибыли и маржи», — говорит Бауманн. Общий объем продаж перорального антикоагулянта Xarelto, офтальмологического препарата Eylea, противоопухолевых препаратов Stivarga и Xofigo, а также препарата для лечения легочной гипертензии Adempas составил 1,6 млрд евро (во II квартале 2016 года — 1, 3 млрд евро). Продажи Xarelto увеличились на 18,4% с учетом колебаний курсов валют, во многом благодаря большим объемам в Европе и Китае. По препарату Eylea также был отмечен значительный рост — его продажи увеличились на 10,6% (с учетом колебаний курсов валют) благодаря большим объемам продаж в Европе и впечатляющей прибыли в Канаде и Австралии. Продажи Xofigo увеличились на 28% (с учетом колебаний курсов валют); значительную роль в этом успехе сыграли успешный запуск препарата в Японии и рост продаж в США и Европе. Stivarga также продемонстрировал значительный рост продаж — на 20,8% (с учетом колебаний курсов валют). Такие результаты достигнуты благодаря высоким продажам в США, где, помимо прочего, продукт был одобрен в качестве второй линии лечения пациентов с гепатоклеточной карциномой. Неизменно высоким оставался в США и уровень продаж Adempas, рост составил 17,9% (с учетом колебаний курсов валют).

Препараты линейки внутриматочных гормональных систем Mirena показали увеличение объема продаж на 4,5% (с учетом колебаний курсов валют). Помимо этого, показатели в США держатся на высоком уровне благодаря успешному запуску внутриматочных гормональных систем Kyleena. Продажи препаратов для улучшения свертывания крови Kogenate/Kovaltry, напротив, упали в этом году на 7,7% (с учетом колебаний курсов валют) из-за снижения объемов заказов от дистрибьютора. Как и ожидалось, продажи препарата для лечения рассеянного склероза Betaferon/Betaseron упали на 6,4% (с учетом колебаний курсов валют). Это можно объяснить снижением спроса на продукт в США и Латинской Америке. В целом, показатели сегмента Pharmaceuticals по всем регионам выросли.

Продажи безрецептурных препаратов в дивизионе Consumer Health снизились на 2,2% (с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов) и составили 1,5 млрд евро (во II квартале 2016 года — 1,6 млрд евро). «Consumer Health переживает заметный спад продаж в Северной Америке, особенно в США, что можно объяснить сложной рыночной конъюнктурой, — пояснил Бауманн, — Зато наши показатели в Латинской Америке, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке растут».

Продажи продуктов по уходу за кожей Bepanthen/Bepanthol выросли на 4,9% (с учетом колебаний курсов валют), во многом благодаря росту в странах Азии, Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Значительное увеличение продаж витаминов для беременных Elevit — на 9,9% (с учетом колебаний курсов валют) — можно связать с высоким спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в Китае. Продажи анальгетика Aspirin™ в целом остались на уровне этого же периода прошлого года, хотя продажи препарата Aspirin Cardio из направления Pharmaceuticals выросли на 4,9% (с учетом колебаний курсов валют). В то же время показатели антигистаминного препарата Claritin по сравнению с этим же периодом прошлого года значительно упали, главным образом в США и Китае. В общей сложности продажи этого продукта снизились на 12,3% (с учетом колебаний курсов валют). В США на продажи повлиял низкий спрос на лекарства от аллергии, в то время как, в этот же период прошлого года продажи поддерживались на высоком уровне благодаря выводу на рынок ClariSpray. Продажи солнцезащитных продуктов Coppertone оказались значительно ниже, чем в прошлом году, — упали на 16,7% (с учетом колебаний курсов валют). Такие результаты можно объяснить высокой конкуренцией и низким спросом в США.

Объем продаж направления защиты животных Animal Health вырос на 2,1% (с учетом колебаний курсов валют и приобретения и продажи активов) и составил 540 млн евро (во II квартале 2016 года — 426 млн евро).

В связи с развитием бизнеса и колебаниями валют, Bayer корректирует свой прогноз на 2017 год. Прогноз на второе полугодие основан на курсах обмена валют по состоянию на 30 июня 2017 года, в соответствии с которыми 1 евро стоит 1,14 долл. (ранее: 1,07 долл.). Предполагается, что продажи концерна Bayer достигнут 49 млрд евро (ранее: около 51 млрд). Это соответствует ожидаемому росту продаж в пределах среднего диапазона одноразрядных чисел (ранее в пределах среднего и высокого диапазонов) в процентном выражении с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов. Ожидается, что EBITDA до учета особых статей увеличится в процентном выражении в пределах высокого диапазона одноразрядных чисел (ранее в пределах нижнего диапазона). В планах концерна — увеличить чистую прибыль на одну акцию от непрерывной операционной деятельности в процентном выражении в пределах среднего и нижнего диапазонов одноразрядных чисел (в предыдущем прогнозе — в пределах среднего и высокого диапазонов одноразрядных чисел).

Несмотря на негативное влияние колебаний курсов валют, Bayer подтверждает свой февральский прогноз для дивизиона Pharmaceuticals, ожидая продаж выше 17 млрд евро. Это соответствует росту продаж в пределах среднего диапазона одноразрядных чисел с учетом колебаний курсов валют, приобретения и продажи активов. Как и в предыдущем прогнозе, Bayer ставит целью увеличить продажи ключевых продуктов до более чем 6 млрд евро и по-прежнему ожидает увеличения показателя EBITDA до учета особых статей в пределах высокого диапазона одноразрядных чисел. Прогноз компании касательно увеличения маржи показателя EBITDA до учета особых статей остается прежним.

«Фармацевтический вестник»