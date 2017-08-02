FDA продвигает еще два биосимиляра препарата Herceptin Bayer отчиталась за первое полугодие 2017 г. » Минздрав России проводит аукцион на поставку противотуберкулезного препарата Протионамид Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». — Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 6 788 043,90 руб. Прием заявок заканчивается: 16.07.2017 09:00. — Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 6 788 028,00 руб. Прием заявок заканчивается: 16.07.2017 09:00. «Фармацевтический вестник»