Авиаперевозки фармацевтических препаратов увеличатся до 40% к 2020 году

Авиакомпания грузоперевозок AirBridgeCargo увеличит фармацевтический сегмент в перевозках с 2 до 10% и более в своем обороте. Об этом сообщил «ФВ» директор по перевозке фармацевтической продукции AirBridgeCargo Федор Новиков.

В 2016 году AirBridgeCargo, входящая в ГК «Волга-Днепр», первой в России получила сертификат CEIV Pharma для перевозки фармацевтических грузов. Доставка лекарственных препаратов в сегменте специальных грузов была отнесена к приоритетным направлениям развития в 2017 году. Это обусловлено восстановлением российской экономики, низкими ценами на нефть и ростом объема мировой фарминдустрии. В 2016 году авиакомпания перевезла 10 тыс. тонн фармацевтических грузов, что составило 2% от общего оборота.

Основной сегмент мировых авиаперевозок фармы приходится на чувствительные к температурам препараты. По данным международной ассоциации авиаперевозок (IATA), к 2020 году перевозки термолабильных лекарственных препаратов прирастут на 39%, достигнув 16,7 млрд долларов.

«В России доля авиаперевозок импортной фармпродукции в 2014 году упала до 9% в денежном выражении, а в 2016 году подросла до 12% без учета поставок фармсубстанций. Но, к примеру, в 2011-2012 годах доля авиаперевозок составляла 19%», — констатирует директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Отметим, что аналитические компании учитывают авиаперевозки в основном импортируемой продукции, поскольку доля экспорта ничтожна.

Сегодня львиная доля перевозок приходится на автотранспорт. По данным RNC Pharma, за первое полугодие 2017 г. автомобильный транспорт перевез 82% всех импортированных в нашу страну лекарственных препаратов.

Для крупнейшего грузового авиаперевозчика AirBridgeCargo расширение продуктового портфеля за счет фармацевтических препаратов логично. Средняя доходная ставка от фармсегмента на 20-50% превышает показатель основных грузов.

«Вслед за стабилизацией экономической обстановки доля воздушных перевозок в нашу страну будет расти. Она вполне может достигнуть докризисных показателей в размере 15-20% от общего объема перевозок», — прогнозирует Николай Беспалов.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»