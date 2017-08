AstraZeneca укрепляет онкологическое направление Авиаперевозки фармацевтических препаратов увеличатся до 40% к 2020 году » Новые препараты для лечения гепатита C одобрены в Европе В Европе пациенты с гепатитом C могут скоро получить доступ к двум новым пангенотипическим препаратам. Еврокомиссия одобрила препараты Maviret компании AbbVie и Vosevi компании Gilead после ускоренного рассмотрения их заявок, сообщает PharmaTimes. Maviret – комбинированный препарат, состоящий из двух ингредиентов выраженного антивирусного действия: ингибитора протеазы NS3/4A glecaprevir (300 мг) и ингибитора протеазы NS5A pibrentasvir (120 мг). Препарат вводят 1 раз в сутки (3 таблетки для перорального применения). Исследования показали, что излечение от вируса происходит всего за 8 недель. Регуляторы разрешают применение препарата у пациентов без цирроза печени, впервые получающих лечение. Таковые составляют большинство из 71 млн человек, живущих с инфекцией хронического вирусного гепатита C (HCV) во всем мире. Препарат разрешен к применению также у пациентов со специфическими сложностями лечения, включая субъектов с компенсированным циррозом, тяжелой хронической болезнью почек или HCV генотипа 3. Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) компании Gilead был одобрен как первый и единственный в форме единой таблетки препарат для лечения пациентов с любым генотипом хронического вирусного гепатита C, у которых ранее не удалось получить положительный ответ на терапию антивирусными препаратами прямого действия (DAA). Препарат показан для 12-недельного курса лечения. Двенадцатинедельный курс лечения был также одобрен для пациентов, не получавших ранее лечения DAA, с компенсированным циррозом и любым генотипом HCV. Для пациентов без цирроза печени, не получавших ранее лечения DAA, рекомендованная продолжительность лечения составляет 8 недель. Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»