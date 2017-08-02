Индия намерена заблокировать сделку между Fosun Pharmaceutical и Gland Pharma Новые препараты для лечения гепатита C одобрены в Европе » AstraZeneca укрепляет онкологическое направление Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca пригласила на работу двух ученых с целью укрепить свое онкологическое направление, сообщает Reuters. Жан-Шарль Сориа, ранее работавший в Университете Париж-Юг, возглавил направление «Инновационные онкопрепараты» компании MedImmune (биотехнологическое подразделение AstraZeneca). Джеффри Ким возглавит разработки иммунотерапевтических комбинированных препаратов на заключительной стадии. До назначения он работал в FDA в департаменте оценки лекарственных препаратов для лечения различных форм рака. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»