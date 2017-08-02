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AstraZeneca укрепляет онкологическое направление

Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca пригласила на работу двух ученых с целью укрепить свое онкологическое направление, сообщает Reuters.

Жан-Шарль Сориа, ранее работавший в Университете Париж-Юг, возглавил направление «Инновационные онкопрепараты» компании MedImmune (биотехнологическое подразделение AstraZeneca). Джеффри Ким возглавит разработки иммунотерапевтических комбинированных препаратов на заключительной стадии. До назначения он работал в FDA в департаменте оценки лекарственных препаратов для лечения различных форм рака.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Август 1, 2017 | Просмотров: 72