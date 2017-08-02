Индия намерена заблокировать сделку между Fosun Pharmaceutical и Gland Pharma

Индийские власти намерены заблокировать сделку по приобретению китайской фармкомпанией Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) индийского фармпроизводителя Gland Pharma за 1,4 млрд долл., сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

В июле 2016 г. Fosun Pharma объявила о приобретении контрольного пакета акций индийской компании у частного американского инвестиционного фонда KKR. Сделка позволила бы Fosun Pharma расширить портфель инъекционных дженериков и получить доступ к производственным предприятиям, сертифицированным для продажи продукции в США.

Сделка уже получила одобрение Совета по содействию иностранным инвестициям Индии (FIPB).

Тем не менее, Комитет по экономическим вопросам, возглавляемый премьер-министром Индии Нарендрой Моди, принял решение заблокировать сделку.

Как заявил управляющий партнер юридической компании Veritas Legal Абхиджит Джоши, действия индийских властей очень похожи на санкции. По его словам, блокирование такой сделки может являться сигналом о нежелании присутствия китайского бизнеса в стране и повлечь ответные меры.

По словам источников, официальные уведомления компаниям пока не направлены.

Причиной запрета сделки источники считают напряженные отношения между Индией и Китаем из-за территории в Гималаях.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»