Разработаны формы проверочных листов для проверок в сфере меддеятельности, обращения лекарств и медизделий

С 1 января 2018 года при проведении плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий должны использоваться проверочные листы.

Постановлением правительства № 840 от 14 июля 2017 года устанавливается, что предмет плановой проверки ограничен перечнем вопросов, включенных в проверочные листы. Эти листы должны включать вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение которых наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Росздравнадзор разработал и выставил на общественное обсуждение проекты приказов, которыми устанавливаются формы проверочных листов, используемых ведомством для проведения плановых проверок в сфере медицинской деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий:

— проект приказа Росздравнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств»;

— проект приказ Росздравнадзора «Об утверждении Форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемого Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий»;

— проект приказ Росздравнадзора «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности».

Общественное обсуждение проектов приказов продлится до 14 августа 2017 г.

«Фармацевтический вестник»