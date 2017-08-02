Фармацевтический завод в Нальчике готовится к возобновлению производства

Фармацевтическое предприятие в Кабардино-Балкарии ООО «Фарма Интернейшнл Компани Россия-СНГ» получило новое регистрационное удостоверение на антибактериальный препарат Ципрофлоксаци́н, форма выпуска — раствор. В ближайшее время должно быть также выдано регудостоверение на гиполипидемическое средство Розувастатин (таблетки). До конца 2018 года компания должна получить разрешения на выпуск еще 7 препаратов.

Завод не работает уже почти год в силу целого ряда проблем. Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарии от 14 июля текущего года в компании введено наблюдение (долг перед налоговой службой республики составляет 8,2 млн руб.) В данное время проводится работа по оформлению займа, который пойдет на погашение образовавшейся задолженности.

— Однако мы не сидим сложа руки, а использовали эту заминку во благо бизнеса, — рассказала «ФВ» Фатима Мирзоева, заместитель генерального директора ООО. — Было приобретено и установлено дополнительное производственное оборудование, получены сертификат соответствия стандарту GMP и регистрационные удостоверения на новые лекарственные средства, найдены партнеры, поверившие в то, что предприятие можно реанимировать, достигнуты договоренности о поэтапном погашении долгов. Возобновить работу мы планируем в ноябре этого года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»