Линейка маркируемых препаратов STADA в рамках пилотного проекта расширяется

На площадке ООО «Хемофарм» (г. Обнинск, входит в Группу компаний STADA) в рамках пилотного проекта по внедрению маркировки лекарственных средств выпущена серия препарата против головокружения и головной боли «Тагиста» с уникальными идентификационными DataMatrix-кодами на каждой упаковке.

«Тагиста» стала вторым препаратом продуктового портфеля STADA, принявшим участие в эксперименте — на сегодняшний день на «Хемофарме» уже выпущено несколько маркированных серий противовоспалительного средства «Мелоксикам». Планируется, что в августе список препаратов-участников «пилота» пополнится сердечно-сосудистым средством «Кардиостатин».

В рамках обмена опытом и знакомства с технологиями маркировки, внедрение которых станет обязательным с 2019 года, «Хемофарм» регулярно посещают представители ведущих фармкомпаний. К концу июля ознакомительные экскурсии были организованы для технических специалистов из более чем пятнадцати компаний-фармацевтических производителей, осуществляющих деятельность на территории России.

Дмитрий Ефимов, старший вице-президент STADA AG, генеральный директор АО «Нижфарм»:

«Мы стремимся максимально широко участвовать в пилотном проекте. Это касается и портфеля препаратов, и масштаба взаимодействия с другими заинтересованными сторонами. Внедрение новых технологий — это всегда сложно, но участие в эксперименте дает нам возможность быть максимально готовыми к полномасштабному развертыванию системы маркировки. При этом мы открыты для обмена опытом и рады интересу со стороны отрасли к нашей работе».

Пилотный проект проводится в рамках государственной инициативы по созданию мониторинговой системы оборота медикаментов. Наряду со STADA в эксперименте принимают участие еще несколько крупных фармацевтических компаний, лидеры фармацевтической дистрибуции, медицинские организации и представители розничной торговли лекарственными препаратами, в том числе аптечные сети федерального и регионального масштаба.

gmpnews