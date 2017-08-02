ЦВ «ПРОТЕК» вошел в состав экспертных структур при ФТС России

В июле 2017 года заместитель генерального директора ЦВ «Протек» по внешним связям Николай Полянский включен в состав Экспертно-консультативного совета по реализации таможенной политики и в состав Общественного совета при ФТС России. В Экспертно-консультативном совете он будет представлять интересы фармбизнеса от лица Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), в котором занимает пост председателя комитета по таможенной политике. В состав совета входят представители крупнейших ассоциаций и объединений, представляющие различные сферы экономики России, в частности Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Союз производителей и импортеров, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Российский союз налогоплательщиков, АНП «Содействие развитию ВЭД» и другие.

Экспертно-консультативный совет по реализации таможенной политики и Общественный совет принимают активное участие в работе по совершенствованию таможенной политики страны и ВТО, оптимизации таможенного контроля, защите интересов отечественных товаропроизводителей и потребителей.

В Общественный совет Центр внедрения «Протек» вошел впервые. В составе Экспертно-консультативного совета «Протек» представлял интересы фармбизнеса от лица СПФО на протяжении нескольких лет. Благодаря работе целой группы экспертов фармацевтической отрасли и федеральной таможенной службы, например, была законодательно реализована возможность организации таможенных постов (Давыдовского и Мамонтовского), которые в том числе специализируются на таможенном оформлении лекарственных средств, включающем отбор образцов для лабораторного исследования и выдачи деклараций соответствия, соблюдение условий хранения, перемещения.

«Мнение экспертов отрасли – общественных организаций, фармпроизводителей и дистрибьюторов (в том числе «Протека») – было учтено, когда реализовывалась Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. Процесс не коснулся фармпродукции, поскольку в данном случае предъявляются особые требования к таможенному оформлению лекарственных средств. Госграница не обеспечена контрольно-аналитическими лабораториями ЛС, специальными складами, на которых могут соблюдаться условия хранения ЛС, и специалистами по отбору образцов и оформлению деклараций соответствия», – рассказал заместитель генерального директора ЦВ «Протек» по внешним связям Николай Полянский.

«Фармацевтический вестник»