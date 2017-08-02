Прибыль Bayer в I полугодии 2017 года выросла на 14%

Компания Bayer опубликовала отчет за II квартал и I полугодие 2017 года. Объем продаж концерна за I полугодие увеличился на 7,4%, достигнув 25,4 млрд евро, чистая прибыль выросла на 14,4% – до 3,3 млрд евро, в том числе за счет успешной работы фармацевтического подразделения, отмечается в отчете.

Показатель EBITDA по всему концерну в первом полугодии 2017 года составил 6,9 млрд евро, на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В фармацевтическом дивизионе (Pharmaceuticals) концерна наблюдался рост основных показателей. Продажи рецептурных препаратов в I полугодии составили 8,6 млрд евро, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 7,2%. Показатель EBITDA по направлению вырос на 14,2% и насчитывает 2,9 млрд евро. Ожидаемые продажи рецептурных препаратов в 2017 году – более 17 млрд евро.

Продажи безрецептурных препаратов (дивизион Consumer Health) достигли 3,1 млрд евро, превзойдя показатель аналогичного периода прошлого года на 2,3%.

Несмотря на неплохие результаты I полугодия, в Bayer скорректировали прогноз на 2017 год в сторону понижения. Предполагается, что продажи концерна достигнут 49 млрд евро вместо 51 млрд евро, как прогнозировалось ранее. Ожидаемое снижение выручки вызвано изменениями курса обмена валют.

В сентябре 2016 года компания Bayer договорилась о покупке американского лидера рынка генно-модифицированных семян и гербицидов Monsanto за $57 млрд.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Одним из ведущих направлений Bayer является здравоохранение. Количество сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. Оборот Bayer в 2016 году составил 46,77 млрд евро, а прибыль – 4,53 млрд евро.

Источник: Bayer

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