Минздрав проводит аукционы на поставку реагентов для выявления и лечения ВИЧ

Минздрав России проводит аукционы на поставку реагентов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1438 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также о реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С».

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления спектра антител к ВИЧ методом иммунного блоттинга

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 277 053,52 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека путем определения вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 методом ПЦР в «реальном времени» для открытого оборудования

Начальная (максимальная) цена контракта: 31 026 800,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антигена р24 ВИЧ-1

Начальная (максимальная) цена контракта: 178 638,24 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCOUNT для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 65 576 160,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре FACSCalibur для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 662 000,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для приборов открытого типа

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 393 184,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Roche Cobas TaqMan с автоматической пробоподготовкой Roche Cobas AmpliPrep)

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 302 176,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) в сыворотке и плазме крови человека для иммунохимических анализаторов Abbott ARCHITECT

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 116 460,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов для определения количества РНК вируса гепатита С молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 991 233,36 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-1

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 918 530,66 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для генотипирования вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1) с целью выявления мутаций лекарственной устойчивости)

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 582 280,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре на проточном цитофлуориметре EPICS XL и/ или Cytomics FC 500 для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 469 016,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для определения иммунного статуса на проточном цитофлуориметре CyFlow Counter для проведения мониторинга ВИЧ-инфицированных пациентов

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 262 700,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для одновременного выявления антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена ВИЧ-1 (р24) для иммунохимических анализаторов «Cobas e 411» и «Cobas 6000»

Начальная (максимальная) цена контракта: 601 920,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления антител методом иммунного блоттинга к индивидуальным белкам ВИЧ-2

Начальная (максимальная) цена контракта: 911 260,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов для определения количества ДНК вируса гепатита В молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 677 064,62 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для мониторинга состояния и эффективности лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека (для количественного определения РНК ВИЧ-1 молекулярно-биологическими методами для анализатора Abbott m2000rt с автоматической пробоподготовкой Abbott m24sp)

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 084 339,20 руб.

Прием заявок заканчивается: 16.08.2017 09:00.

— Наборы реагентов (реактивов) для выявления генетического материала ВИЧ (ДНК и/или РНК) молекулярно-биологическими методами

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 067 075,10 руб.

Прием заявок заканчивается: 08.08.2017 09:00.

«Фармацевтический вестник»