Сроки информирования о госзакупках могут быть сокращены

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект № 236034-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», инициированный группой депутатов.

Законопроектом сокращается срок для размещения информации об осуществлении закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.

В действующей редакции установлен 10-дневный срок для размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) со дня внесения изменений в план-график закупок, что приводит к неоправданному затягиванию осуществления закупочных процедур.

Пунктом 1 законопроекта предлагается сократить его до одного дня — в случае признания закупок несостоявшимися, в случае внесения изменений по другим основаниям — до трех дней.

Законопроект также направлен на устранение внутренних несоответствий статей Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Принятие закона потребует внесения изменений в два постановления Правительства от 5 июня 2015 г.: № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»; № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

«Фармацевтический вестник»