Недобросовестный поставщик медоборудования нанес ущерб в 9 млн рублей

Сотрудники ГУВД Москвы задержали генерального директора компании – поставщика медоборудования для учреждений здравоохранения. По версии следствия, компания, которой руководил подозреваемый, поставляла оборудование ненадлежащего качества, чем нанесла медицинским учреждениям ущерб на сумму свыше 9 млн рублей. Ему предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Подозреваемый организовал схему хищения денежных средств у государственных и муниципальных медучреждений путем поставки ненадлежащего медоборудования по госконтрактам», – сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В 2013 году фирма, возглавляемая злоумышленником, заключила государственные контракты на поставку стоматологического оборудования. Однако, как сообщают в МВД, поставленное оборудование не соответствовало установленным требованиям. Сумма ущерба при этом составила более 1 млн рублей.

Другой эпизод с компанией подозреваемого произошел в 2015 году в Белгородской области. Тогда поставщик должен был поставить в медучреждение два стерилизатора на сумму 11,7 млн рублей. Согласно сопроводительной документации, поставщик закупил указанное оборудование у европейского производителя. Однако, по информации белгородского УМВД, этот производитель обанкротился еще в 2011 году. Помимо этого, поставленное оборудование является более дешевым аналогом заявленного и стоит около 3,6 млн рублей, пояснила Волк. Таким образом, сумма ущерба превысила 8 млн рублей.

В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.

В Томске бывший гендиректор АО «Медтехника» Олег Уманский получил 3 года лишения свободы условно за мошенничество с поставкой медоборудования и систематическое хищение бюджетных средств.

Источник: МВД России

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