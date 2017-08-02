Введен в эксплуатацию основной функционал системы маркировки лекарственных препаратов

В ФНС России прошло расширенное совещание с участием Росздравнадзора и Минздрава России, а также представителями фарминдустрии по вопросам эксперимента по маркировке контрольными знаками некоторых видов лекарственных препаратов.

«За два месяца эксперимента мы предоставили его участникам основной функционал системы маркировки, чего было бы сложно добиться без совместной слаженной работы органов власти и представителей бизнеса», — заявил, открывая совещание, заместитель руководителя ФНС России Андрей Батуркин.

«В преддверии введения системы маркировки на все лекарственные препараты перед бизнесом стоит непростая задача по адаптации своих бизнес-процессов и производственных мощностей под требования системы маркировки. Понимая важность данной задачи, мы ускорили разработку некоторых функций системы, чтобы позволить бизнесу оперативно внедрить процесс маркировки в производство и оборот лекарственных препаратов», — отметила в своем выступлении начальник Управления обеспечения контроля оборота товаров Ольга Чепурина.

Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко обратил внимание, что в Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», в соответствии с которым с 1 января 2018 года маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной.

Он также отметил, что система маркировки уже в скором времени позволит проводить профилактику поступления в оборот и одномоментное изъятие из оборота в автоматизированном режиме на всей территории Российской Федерации недоброкачественных, а также фальсифицированных лекарственных препаратов на любом этапе их обращения.

Участники совещания подчеркнули важность введения маркировки в целях анализа и контроля рынка, а также обеспечения легальности и доброкачественности лекарственных препаратов.

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