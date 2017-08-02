Чего ждать от вакцины Heplisav-B биотеха Dynavax? Акции +71%

В понедельник 31 июля акции биотехнологической компании Dynavax Technologies Corporation (DVAX, NASDAQ) подорожали более чем на 71,35% почти до $16. В результате рост котировок с начала года составил более 306%.

Драйвером роста акций в понедельник стало сообщение о том, что консультативный комитет FDA проголосовал за одобрение вакцины Heplisav-B от гепатита B, разработанной в Dynavax. Ранее Ffin.ru подробно рассказывал об этой вакцине, ее перспективах и проблемах, связанных с наличием ряда побочных эффектов. Теперь уверенность инвесторов в том, что вакцину одобрят, выросла, и акции подорожали в ожидании начала коммерциализации перспективного препарата.

Надо отметить, что голосование не означает окончательного разрешения, так как должно быть официальное решение об одобрении препарата. Тем не менее, после многих лет волатильности DVAX инвесторы получили определенность в отношении будущего ключевого препарата Dynavax.

Гепатит B является распространенным заболеванием, которое в хронической форме приводит к необратимому летальному повреждению печени. Способов лечения этой болезни нет, помогает только профилактическая вакцинация. Вакцина Heplisav-B состоит из двух доз, а не трех, как современные, поэтому она более доступна. Пиковые продажи в США ожидаются в размере более $450 млн.

Вероятно, вакцина выйдет на рынок уже в начале 2018 г. Из-за несколько большего количество смертей пациентов во время испытаний, вакцина будет сопровождаться предупреждением о возможных побочных эффектах. Однако это вряд ли повлияет на продажи, так как по итогам тестирования не была найдена связь случаев смерти непосредственно с вакцинированием. Скорее всего, вакцина Heplisav-B будет продаваться очень хорошо по всему миру, так как существует высокий спрос на профилактику гепатита B.

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