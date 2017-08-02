EMA призывает учитывать потребности лиц пожилого возраста при разработке лекарств

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) подготовило для публичного обсуждения обзорный документ с информацией о том, как разработчики лекарств могут лучше удовлетворять потребности лиц пожилого возраста, которые принимают лекарства (документ, в котором излагается мнение ЕМА или одного из его комитетов, рабочих групп или других групп по конкретному вопросу).

В целом лица пожилого возраста принимают большее количество лекарств по сравнению с пациентами из других возрастных групп. Ожидается, что к 2050 г. лица пожилого возраста будут составлять 1/3 населения Европы и принимать большее количество лекарств, чем остальное население Европы. Тем не менее лекарства редко разрабатываются или упаковываются с учетом конкретных потребностей лиц пожилого возраста. Например, некоторые из них могут столкнуться с такими проблемами, как открывание коробок или бутылок, прочтение инструкции, разламывание или глотание таблеток и капсул, что может привести к тому, что лекарства не принимаются по назначению или при приеме допускаются ошибки, что в конечном счете может привести к ухудшению качества жизни пациентов пожилого возраста.

В подготовленном ЕМА документе описаны аспекты, которые разработчики лекарственных средств могут учитывать при разработке лекарств, предназначенных для применения среди лиц пожилого возраста, такие как выбор наиболее подходящих путей введения лекарств и лекарственных форм, частоты дозирования, вспомогательных веществ, системы закрытия контейнеров, устройств и технологий, а также инструкций по применению.

Например, при наличии данных о том, что лицам пожилого возраста сложно разломать таблетку при приеме лекарства, разработчики могут принять это к сведению и выпустить данное лекарственное средство в таблетках, которые легче ломать или использовать альтернативный подход — выпустить препарат в таблетках с меньшей дозой действующего вещества. Точно так же компании-разработчики могут рассмотреть возможность проектирования контейнеров для лекарств, которые будет легко открывать лицам пожилого возраста без посторонней помощи.

Особое внимание в подготовленном документе уделяется точности при разламывании лекарств, применению лекарств через питающие трубки и специфическим системам дозирования лекарств (контейнеры, в которых четко указан день или момент приема лекарства). В зависимости от результатов общественного обсуждения подготовленный документ будет доработан перед подачей на утверждение.

По материалам www.ema.europa.eu

apteka.ua