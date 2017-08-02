В Ингушетии закрыли 20 аптек за обслуживание лекарственных наркоманов

В рейтинге Всероссийского общественного движения «Антидилер» Ингушетия занимает третье место по эффективности борьбы с наркоманией. Об этом рассказал создатель проекта, член Общественной палаты РФ, Олимпийский чемпион Дмитрий Носов во время своей встречи с главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

«Мы довольно жестко поработали в этом направлении, за нарушения при торговле медицинскими препаратами, выявленные в ходе контрольных закупок, регулярных и внеплановых проверок, за четыре года было закрыто 20 аптек, — сказал г-н Евкуров. – К тому же сделали упор на профилактику, плотно общались с владельцами фарморганизаций о недопустимости продажи лекарств с психоактивными веществами без рецепта врача».

Среди основных целей и задач проекта «Антидилер», основанного в 2012 году, — снижение уровня продажи запрещенных веществ без рецептов в аптеках и сокращение числа граждан, употребляющих наркотики. Накануне визита в Магас Дмитрий Носов пообещал подготовить президенту страны доклад о ситуации с аптечной наркоманией на Северном Кавказе и особенно в Пятигорске, который активист сравнил с Голландией, – «за наркотиками туда едут со всего Кавказа».

«Фармацевтический вестник»