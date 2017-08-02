В 1-м полугодии объем продаж рецептурных препаратов Boehringer Ingelheim вырос на 12%

В первом полугодии 2017 г. объем продаж рецептурной фармпродукции немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim вырос на 12% и составил 6,1 млрд евро (7,2 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Такой успех обусловлен ростом продаж линейки противодиабетических средств и препарата для лечения идиопатического пневмосклероза Ofev. Общий объем продаж компании за отчетный период увеличился на 27% и составил 9,2 млрд евро (10,9 млрд долл.).

Выручка от противодиабетических препаратов, которые Boehringer Ingelheim продает совместно с американской Eli Lilly, подскочила на 59% – до 1,2 млрд евро (1,4 млрд долл.), а показатель по препарату Ofev взлетел на 72% – 429 млн евро (508,2 млн долл.).

В 2017 г. в компании ожидают значительный рост объема продаж (с учетом валютных колебаний).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»