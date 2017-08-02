Daiichi Sankyo урегулировала иски в отношении препарата Benicar в США

Японская фармацевтическая компания Daiichi Sankyo согласилась заплатить до 300 млн долл. в рамках урегулирования около 2,3 тыс. исков в отношении гипотензивного препарата Benicar (olmesartan medoxomil), сообщает Reuters. Истцы утверждают, что в аннотациях к Benicar и аналогичным препаратам Benicar HCT, Azor и Tribenzor не содержится предупреждение о потенциальных побочных эффектах со стороны ЖКТ, в частности, глютеноподобной энтеропатии.

Договоренность вступит в силу в случае согласия 95% истцов.

В Daiichi Sankyo отметили, что согласие на выплату штрафа не означает признание вины. Просто компания хочет прекратить долгосрочные и дорогостоящие судебные разбирательства. По словам представителя компании, обвинения в ее адрес абсолютно беспочвенны.

Первые иски в отношении Benicar были направлены в суды в 2014 г. и впоследствии консолидированы в федеральном суде штата Нью-Джерси.

Представители истцов никак не прокомментировали ход событий.

FDA одобрило olmesartan medoxomil в 2002 г. Однако когда была выявлена взаимосвязь между применением препарата и развитием побочных эффектов со стороны ЖКТ, американский регулятор в 2013 г. потребовал от Daiichi Sankyo добавить предупреждение в аннотацию.

В исках говорится, что информация о безопасности препарата не соответствует действительности.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»