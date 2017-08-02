Takeda получает лицензионные права на онкопрепарат Zejula

Японская фармкомпания Takeda согласилась выплатить аванс в размере 100 млн долл. (85 млн евро) за право производства и продаж препарата Zejula компании Tesaro Inc в Японии, Южной Корее, Тайване, России и Австралии, сообщает In-Pharma Technologist.

По условиям лицензионного соглашения, Millennium Pharmaceuticals, дочерняя компания Tesaro, имеет право продавать препарат в Японии по всем показаниям, а в остальных странах – по всем показаниям, кроме рака простаты.

Takeda осуществит промежуточные платежи в размере до 240 млн долл., а также будет выплачивать роялти от продаж препарата.

По условиям соглашения, Tesaro будет поставлять компании Takeda активную фармсубстанцию niraparib и готовый продукт.

Zejula (niraparib) – мелкомолекулярный ингибитор поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (ПАРП) для лечения широкого спектра онкологических заболеваний. Заявка на его регистрацию в Европе была подана в октябре прошлого года. В мае текущего года Tesaro Inc отчиталась о 500 выписанных рецептах на препарат.

Препарат не одобрен для использования в Японии, Южной Корее, Тайване, России и Австралии.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»