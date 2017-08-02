Московские власти закупят Симепревир для пациентов, не имеющих льгот

Москва закупит препарат для лечения пациентов с гепатитом С, не имеющих права на получение государственной социальной помощи. Поставку лекарства обсудили на площадке проекта «Биржи торгов».

Победитель электронного аукциона должен обеспечить поставку 3300 упаковок противовирусного препарата Симепревир в Центр по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ№1, который курирует проблему вирусных гепатитов в Москве.

Закупаемое количество препарата предназначается для прохождения полного курса лечения 1100 пациентов, не получающих государственной социальной помощи и имеющих показания к лечению Симепревиром, пояснил директор ГБУЗ «Центр клинических исследований и оценки медицинских технологий» Константин Кокушкин.

«Опыт использования тройной терапии с Симепревиром в реальной практике в Москве демонстрирует высокую эффективность. У 80 процентов ранее не получавших терапию пациентов наблюдается положительный результат лечения. Также хороший эффект есть у больных с различными стадиями фиброза печени», – отметил Константин Кокушкин.

Симепревир входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и предоставляется пациентам на бесплатной основе.

«В Москве препарат используют для лечения хронических больных гепатитом С на льготной основе с 2013 года. В 2016 году Симепревир впервые закупили для терапии пациентов, не получающих государственную социальную помощь», – рассказал Константин Кокушкин.

По решению Минздрава РФ Симепревир применяют в рамках программы риск-шеринга. Это система, при которой фармкомпании возвращают государству деньги за препараты, если лечение оказалось неэффективным.

Препарат Симепревир импортного производства. Принять участие в электронном аукционе могут отечественные фармацевтические компании, специализирующиеся на поставках лекарственных средств.

Начальная максимальная цена контракта составляет 554 млн рублей.

ИСТОЧНИК:ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДА МОСКВЫ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ

gmpnews