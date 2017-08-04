«36,6» хочет наказать аптечную сеть из Хабаровска за дерзкую рекламу

Генеральный директор входящего в группу «36,6» ООО «Рид» Сергей Бичерахов направил письма в прокуратуру Хабаровска и МВД России по Хабаровскому краю с просьбой привлечь к уголовной ответственности местную компанию «Астери-Фарма», которая не только использовала принадлежащий «36,6» товарный знак «Аптеки Горздрав», но и разместила его на неоднозначном рекламном плакате, где изображены три медсестры в фривольной одежде и написан слоган: «Быстрее! Ближе! Ниже!».

По мнению Бичерахова, позиция которого изложена в письмах (их копии есть в распоряжении Vademecum), действиями по незаконному использованию товарного знака «Астери-Фарма» вводит потребителей в заблуждение. «Использование данного товарного знака без согласия правообладателя является актом недобросовестной конкуренции, негативно влияет на имидж и деловую репутацию правообладателя», – говорится в письмах. Кроме того, за счет использования товарного знака «Астери-Фарма» получает доходы, тем самым нанося ущерб «Риду» в крупном размере, пишет Бичерахов.

В действиях «Астери-Фарма» есть признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), считает Бичерахов. В связи с этим «Рид» просит Управление МВД России по Хабаровскому краю провести проверку и при наличии установленных законом оснований возбудить уголовное дело в отношении руководителей «Астери-Фарма» и иных виновных лиц.

Еще одно письмо Бичерахов написал в адрес самой «Астери-Фарма». В письме он попросил компанию незамедлительно удалить товарный знак с рекламных конструкций – баннера и вывески на цоколе жилого дома. В противном случае «Рид» обещает обратиться в Арбитражный суд.

Письма в «Астери-Фарма», прокуратуру и МВД были направлены в конце июля 2017 года по почте. Получить оперативные комментарии в компании и ведомствах Vademecum не удалось.

«Мы прекрасно знаем о том, что по всей стране работают сотни аптек «36,6» и «Горздрав», к которым группа «36,6», как обладатель исключительных прав на оба товарных знака, не имеет никакого отношения, – комментирует пресс-секретарь «36,6» Алексей Киселев-Романов. – Не реагировать на это мы не можем, особенно в тех случаях, когда вводятся в заблуждение потребители и наносится вред нашей деловой репутации».

К письмам «Рид» приложил фотографии, подтверждающие размещение рекламного баннера и вывески «Аптека Горздрав» на цоколе жилого дома по адресу: Хабаровск, ул. Ворошилова, 31. На картинке изображены три медсестры и слоган: «Быстрее! Ближе! Ниже!».

По данным СПАРК, ООО «Астери-Фарма» принадлежит Надежде Широглазовой. Компания занимается розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках. Выручка в 2015 году составила 175,1 млн рублей, чистая прибыль – 3,7 млн рублей. На ООО «Астери-Фарма» зарегистрирован товарный знак «Городская аптека».

Объединенная группа «36,6» является крупнейшим игроком аптечного рынка России: она заняла первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за 2016 год» с выручкой 47,9 млрд рублей. Аптеки группы расположены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Контролирующим акционером ПАО «Аптечная сеть 36,6» является кипрская Palesora Limited с долей 62,3%. Walgreens Boots Alliance принадлежит 15% объединенной компании, концерну «Россиум» банкира Романа Авдеева – 10,08%, фонду Baring Vostok через компанию Douflero Holdings Limited – 13,73%.

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