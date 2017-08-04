«Ростех» и Marathon Group объединят фармактивы

Госкорпорация «Ростех» и инвестиционная компания Marathon Group Александра Винокурова объединяют фармацевтические активы для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба, говорится в совместном сообщении компаний. По информации Vademecum, сделка пройдет в форме обмена активами между Marathon и дочерней компанией «Ростеха» «Нацимбио». В обмен на акции крупного фармдистрибьютора «СИА» и некоторых производственных компаний Marathon получит пакет акций «Нацимбио». Размер пакета не разглашается, знакомый с условиями сделки источник уточнил лишь, что он будет «существенно больше блокирующего».

В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга «Нацимбио», дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group, в частности, один из крупнейших российских дистрибьюторов – «СИА Групп». Иные существенные параметры будут определены в ходе оценки активов и структурирования сделки. Сделку планируется закрыть до конца года.

«Предполагается, что в качестве корпоративной платформы выступит «Нацимбио», – говорится в сообщении компаний.

По информации источника Vademecum, это означает, что «Нацимбио» будут переданы принадлежащие Marathon акции «СИА», а также фармзаводов, которыми две компании и так уже владеют совместно, – курганского «Синтеза» и рязанского «Форта». Возможно, в периметр сделки войдут еще какие-то предприятия, однако розничного проекта Marathon – аптечной сети «Мега Фарм» – она точно не коснется.

Взамен Marathon получит пакет акций «Нацимбио» в размере «существенно больше блокирующего», утверждает знакомый с условиями сделки источник Vademecum.

«Объединение активов позволит сконцентрировать усилия наших компаний на разработке и продвижении новых отечественных препаратов на российский рынок, а также реализовать комплексное импортозамещение в критически значимых направлениях здравоохранения, – сказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. – В результате будет создан крупнейший в России производитель и поставщик целого ряда важнейших лекарственных препаратов».

АО «Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») является на 100% дочерним предприятием ГК «Ростех». В холдинг «Нацимбио» входят биофармацевтическая компания «Форт», расположенная в Рязанской области, научно-производственное объединение «Микроген», завод в Курганской области по производству медицинских препаратов и изделий «Синтез». В июне 2015 года «Нацимбио» была назначена Правительством РФ единственным поставщиком отечественных иммунобиологических лекарственных препаратов для Национального календаря прививок на период 2015–2017 годов. Выручка «Нацимбио» в 2016 году составила 12,8 млрд рублей, чистый убыток – 1 млрд рублей.

Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза», а также 75% акций ставропольского завода «Биоком». В 2017 году принадлежащие Винокурову фармацевтические активы объединены в субхолдинг Marathon Pharma, который стал частью инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова. По оценке директора Marathon Pharma Игоря Крылова общая выручка предприятий субхолдинга в 2017 году может превысить 100 млрд рублей.

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