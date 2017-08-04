Гендиректору «Тиона» Дмитрию Трубицыну продлили домашний арест. Евгений Речкин

Суд Советского района Новосибирска продлил домашний арест Дмитрию Трубицыну, основателю и гендиректору новосибирского производителя систем очистки воздуха «Тион». Трубицын подозревается в производстве и сбыте незарегистрированных медизделий. По решению суда основатель «Тиона» будет находиться под домашним арестом до 5 октября 2017 года.

На судебном заседании 3 августа 2017 года следствие ходатайствовало о продлении срока домашнего ареста для подозреваемого. Суд ходатайство удовлетворил.

По мнению судьи, Трубицын может оказать давление на свидетелей или же скрыться от следствия, сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Петров, экс-директор агентства «Б-52», присутствовавший на заседании.

Напомним, что, по версии следствия, компания «Аэросервис», входящая в холдинг «Тион», занималась поставками оборудования, не отвечающего требованиям безопасности. Производитель не оснащал продукцию необходимыми катализаторами очистки из корыстных побуждений, считают в Следственном комитете.

В июне Трубицын был задержан, и по решению Новосибирского районного суда ему была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 5 августа 2017 года.

Уголовное преследование Трубицына вызвало серьезный общественный резонанс. Петиция на имя президента РФ Владимира Путина, призывающая взять рассмотрение дела под личный контроль, собрала более 5 тысяч подписей. 2 августа 2017 года петиция была обновлена: общественность новосибирского Академгородка просит суд смягчить меру пресечения в отношении гендиректора «Тион».

Источник: РБК Новосибирск

vademec