Бывший партнер не смог взыскать долг с семьи Игоря Рудинского

Во вторник, 1 августа, Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу представителя вдовы основателя «СИА Интернейшнл» Игоря Рудинского Елены Рудинской на решение Черемушкинского районного суда и определение Мосгорсуда, которыми в пользу Андрея Соловова было постановлено взыскать с семьи Рудинских 147 млн рублей плюс проценты – всего свыше 180 млн рублей. Андрей Соловов утверждает, что одолжил эти деньги своему партнеру Рудинскому, что подтверждается распиской. По итогам судебного заседания Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Иск к Елене Рудинской Андрей Соловов подал в Черемушкинский районный суд в 2015 году. Впоследствии соответчиками по делу стали дочери Рудинской Ирина Фролова-Рудинская и Юлия Рудинская.

Согласно тексту расписки от марта 2014 года, оглашенному в суде, Игорь Рудинский обязался выплатить в течение года Андрею Соловову 150 млн рублей в качестве возврата долга. В октябре 2014 года Рудинский умер, так и не выплатив долг.

Как следует из материалов дела, озвученных в суде, на расписке Соловов указал, что 3 млн рублей были ему возвращены. Но сам Соловов утверждает, что это ошибка: 2 млн рублей ему в 2014 году перечислили в счет дивидендов, а он подумал, что это возврат долга, потому и указал в расписке, что получил эти деньги. Также после увольнения из «СИА Интернейшнл» Соловов купил у компании корпоративную машину стоимостью 1 млн рублей. Игорь Рудинский обещал внести деньги за машину в кассу «СИА», а Соловов отметил на расписке получение 1 млн рублей в счет оплаты за машину. Однако Рудинский не внес в кассу «СИА» эти деньги. Впоследствии «СИА» взыскала их с Соловова по суду с процентами.

Поэтому Соловов настаивает на том, что сумма долга по расписке составляла 150 млн рублей. Кроме того, он попросил Черемушкинский суд взыскать с семьи своего партнера проценты за пользование суммой займа и чужими денежными средствами в размере более 44 млн рублей.

Черемушкинский суд посчитал, что 3 млн рублей все же были истцу возвращены и в мае 2016 года постановил взыскать с ответчика 147 млн рублей плюс проценты и пени в размере 35,7 млн рублей. Также суд определил взыскать с ответчика проценты, начисленные на остаток основной задолженности, с 26 мая 2016 года по день фактического исполнения обязательства из расчета 8,25% годовых. В остальной части иска было отказано. Ответчик направил апелляцию в Мосгорсуд, который в октябре 2016 года постановил отменить решение о части взыскания с Рудинских процентов с 26 мая 2016 года по день фактического исполнения обязательства.

Дальше рассмотрение дела перешло в Верховный суд РФ.

По мнению ответчиков, представитель которых выступал в суде, расписка не имеет силы долгового документа, а значит, не может являться доказательством подтверждения договора займа. Кроме того, передача денег Солововым Рудинскому доподлинно не установлена, заявил юрист ответчиков. Таким образом истец захотел необоснованно обогатиться за счет смерти Рудинского, добавил он.

Представитель истца назвал эти доводы надуманными. По его словам, расписка является достаточным доказательством того, что соответствующая сумма действительно была передана Солововым в долг Рудинскому.

По итогам судебного заседания Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Выступление самого Соловова было довольно эмоциональным. «У меня несколько судов с Рудинской и компанией «СИА Интернейшнл», и каждый раз они хитрят: в одном суде их представители признают наличие каких-то документов, в другом – не признают».

В рамках одного из судебных процессов «СИА» пытается взыскать с Соловова почти 62 млн рублей – сумму, за которую Соловов купил у «СИА» складской комплекс и прочие объекты в Пензе. Сам Соловов ссылается на трехстороннее соглашение о зачете встречных требований, заключенное между самим предпринимателем, «СИА» и «Ринком», по которому стороны договорились произвести взаимозачет на сумму около 62 млн рублей. В рамках другого судебного спора акционер «СИА» компания Serengate advisors limited просит суд признать недействительным договор о продаже «СИА» объектов в Пензе Соловову.

Андрей Соловов был младшим бизнес-партнером Игоря Рудинского. Он проработал в «СИА» на посту директора по экономике фактически с момента основания компании до конца 2013 года. Доля Соловова в бизнесе Рудинского была формализована через ЗАО «Ринк», в которой Соловов имел 25%, Рудинский – 75% акций. В свою очередь, «Ринку» принадлежали 20% «СИА Интернейшнл Лтд».

Фармдистрибьютор «СИА Интернейшнл» был основан в 1993 году. В декабре 2015 года в акционерный капитал «СИА» вошел президент инвесткомпании «А1» и совладелец фармкомпании «Генфа» Александр Винокуров. В феврале 2017 года пресс-служба «СИА» сообщила, что Винокуров полностью выкупит компанию и станет единственным владельцем «СИА». После закрытия сделки Винокурову будут косвенно принадлежать также 100% акций аптечной сети «Мега Фарм», 52% обыкновенных и 31% привилегированных акций курганского «Синтеза», а также 75% акций ставропольского завода «Биоком». Принадлежащие Винокурову фармацевтические активы объединены в субхолдинг Marathon Pharma, которая стала частью инвестиционной компании Marathon Group Александра Винокурова и бывшего топ-менеджера «А1» Сергея Захарова.

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