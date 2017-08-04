Компания «Тева» потеряла 6 миллиардов долларов из-за инвестиций в Allergan

В четверг, 3 августа, фармацевтическая компания «Тева» опубликовала квартальный отчет, согласно которому понесенные ею убытки исчисляются 6 миллиардами долларов.

Для сравнения укажем, что во втором квартале 2016 года убытки компании «Тева» составляли 188 миллионов долларов.

Администрация фирмы сообщила, что в связи со сложившейся ситуацией с предприятий компании, находящихся в Израиле и за рубежом, будут уволены в общей сложности 7,000 работников. Руководство фирмы, производящей препараты-генерики, собирается принять и другие экстренные меры. Сообщается, что 15 предприятий будут закрыты до конца года, а 6 проданы или сданы в аренду. Кроме того, в текущем году «Тева» свернет свою деятельность в 45 странах, в которых имеет свои представительства.

Акции «Тевы» упали на 15%, при чем этот результат был зафиксирован до начала торгов на американской бирже.

Радиостанция «Кан Бет» сообщает, что фармацевтическая компания понесли огромные убытки в результате приобретения фирмы Allergan, производящей генерики, за 40 миллиардов долларов. Сделка была заключена около года назад. Ее признали самой крупной в истории израильского бизнеса.

«Кан Бет» цитирует временного гендиректора «Тевы» Ицхака Петербурга, объяснившего большие потери покупкой Allergan, снижением цен на лекарственные препараты из-за высокой конкуренции в США и беспорядками в Венесуэлле.

Напомним, что в связи с кризисной ситуацией «Тева» еще на прошлой неделе сообщила об увольнении в Израиле 350 работников в рамках сокращений, проводимых на всех предприятиях компании.

На снимке: предприятие «Тева». Фото: flash90

iland.tv