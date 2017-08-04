Госпрограмма по развитию фармпромышленности РФ в 2016 году получила высокую оценку

Минэкономразвития России представило в Правительство сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ по итогам 2016 года. В соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности госпрограмм сводный доклад опубликован на официальном сайте Правительства России.

Как указано в Докладе, в рамках реализации государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013-2020 годы была оказана государственная поддержка российским организациям в части предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение затрат при реализации проектов по организации производства лекарственных средств и (или) производства фармацевтических субстанций, по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов, по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний.

Объем производства лекарственных средств в январе-декабре 2016 года увеличился по сравнению с январем-декабрем 2015 года на 23,75 % (в ценах соответствующих лет) и составил 285,87 млрд рублей. Также была увеличена доля отечественных лекарственных средств в общем объеме рынка – с 26,5 % в 2015 году до 30 % в 2016 году (в денежном выражении). Получены регистрационные удостоверения и выведены на российский рынок 35 медицинских изделий, в том числе 3 системы для диагностических исследований, организовано производство аппарата для искусственной вентиляции легких и инновационных материалов для медицинской промышленности.

При этом за исключением показателя «Объем производства отечественных лекарственных средств, отечественных медицинских изделий в денежном выражении за счет коммерциализации созданных технологий» (план – 62,9 млрд рублей; факт – 54,4 млрд рублей) были достигнуты плановые значения всех ключевых показателей (в том числе, на момент подготовки отчетных данных ответственным исполнителем были 9 тыс. высокопроизводительных рабочих мест в медицинской и фармацевтической промышленности; доля организаций, осуществивших технологические инновации в фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей составила 40 %; объем экспорта лекарственных средств и медицинских изделий увеличился по сравнению с 2015 годом на 9,9 % и составил в 2016 году 33,6 млрд рублей).

Также необходимо отметить, что в фармацевтическую и медицинскую промышленность за последние 5 лет государственной программы привлечено инвестиций около 156 млрд рублей (частных инвестиций и инвестиций за счет средств федерального бюджета). В этой связи объем инвестиций в научные исследования, разработки, технологические инновации и перевооружение производства фармацевтической и медицинской продукции (ключевой показатель) в 2016 году составил 37,4 млрд рублей, что на 14 % больше уровня 2015 года (32,8 процента).

Результаты по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики» для программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2030 годы» — ответственный исполнитель Минпромторг России:

Достижение плановых значений показателей — 93,8 % (3 место) — высокая оценка.

Эффективность реализации основных мероприятий — 98,9 % (2 место) — оценка выше среднего уровня.

Кассовое исполнение расходов федерального бюджета — 94,7 % (10 место) — оценка выше среднего.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя — 41,7 % (14 место) — низкая оценка.

Рейтинговая оценка степени эффективности госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2030 годы» — 85,0% (15 место) — оценка выше среднего.

В докладе, в частности, отмечается, что Минпромторг России также получил низкую оценку своей деятельности и в Сводном докладе по итогам 2015 года по государственным программам «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 2013-2030 годы». Данный факт свидетельствует о том, что Минпромторг России систематически не предпринимает необходимые меры по эффективному управлению реализацией соответствующих государственных программ, что потенциально создает дополнительные риски и ограничения для успешной реализации курируемых государственных программ.

gmpnews